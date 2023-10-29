أكثر من 100 مليار دينار غرامات المركزي العراقي على مصارف وشركات صرافة

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية ( شركات الصرافة) بلغت أكثر من 104 مليارات دينار عراقي خلال الأشهر التسعة الماضية.

وأظهر جدول للبنك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر التسعة الماضية وابتداءً من كانون الثاني، ولغاية شهر أيلول بلغت 104 مليارات و769 مليوناً و 332 ألفاً و606 دنانير"، مبينة ان "الغرامات شملت ايضا 348 عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال".

وبين الجدول ان "شهر نيسان شهد اعلى الغرامات للمصارف والمؤسسات غير المالية حيث وصلت هذه الغرامات الى 17 ملياراً و440 مليوناً و383 الفاً و 447 ديناراً بعقوبات إدارية بلغت 17 عقوبة، فيما شهد شهر حزيران أقل الغرامات حيث بلغت 8 مليارات و 353 مليونا و387 الفا و 476 دينارا بعقوبات إدارية بلغت 50 عقوبة".

ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية.

وكانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت مطلع حزيران الماضي، قيام البنك المركزي العراقي بزيادة الغرامات على المصارف، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين في أسهم هذه المصارف.