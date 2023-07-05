أكثر من 100 ألف شاحنة محملة بسلع دخلت العراق من محافظة إيرانية خلال 3 أشهر

شفق نيوز/ أعلنت دائرة المراقبة في جمارك محافظة كرمانشاه الإيرانية، يوم الأربعاء، تصدير حمولة بلغت 102 الف و783 شاحنة نقل من جمارك هذه المحافظة نحو العراق الشهور الثلاثة الاولى من العام الايراني الجديد (بدأ في 21 مارس الماضي).

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية عن مشرف الدائرة علي أصغر عباس زاده قوله، ان دائرة جمارك منفذ برويزخان الحدودي والتي تتبع جمارك محافظة كرمانشاه ، شهدت تردد 38 الفا و948 شاحنة لتحتل المرتبة الاولى بين دوائر جمارك هذه المحافظة من حيث عدد الشاحنات، وجاءت دائرة جمارك خسروي وسومار وشوشمي وشيخ صلة في المراتب التالية.

وأردف بالقول، إن قيمة البضائع المصدرة التي حملتها هذه الشاحنات هي 704 ملايين و695 الفا و300 دولار ، وان حجم البضائع هو مليون و801 الف و80 طنا.

كما أشار عباس زاده إلى أن، القضبان الحديدية والمصنوعات الحديدية والسيراميك والبورسلان والفواكه والخضروات واحجار البناء ومنتجات الالبان وانواع المنتجات البلاستيكية والاواني للاستعمال مرة واحدة، تشكل معظم البضائع المصدرة المذكورة.