أكثر من 10 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران خلال عام

شفق نيوز/ بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وايران اكثر من 10 مليارات دولار خلال العام 2021، وفقا لموقع trade map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية.

وذكر الموقع في احصائية على موقعه واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "التبادل التجاري بين العراق وايران بلغ 10 مليارات، و111 مليونا، و202 الف دولار خلال العام 2021".

واضاف ان "قيمة الصادرات الايرانية الى العراق بلغت 8 مليارات و914 مليونا و605 آلاف دولار، فيما بلغت الصادرات العراقية الى ايران مليارا، و196 مليونا، و597 الف دولار".

كما اشارت الإحصائية الى ان "معظم الصادرات الايرانية الى العراق تركزت في الوقود( الغاز) تليها الحديد والفولاذ ومن ثم البلاستيك، مبينة ان "هذه الصادرات نمت بنسبة 1% ما بين 2017 الى 2021".

ونوهت إحصائية الموقع ايضا، إلى أن "معظم الصادرات العراقية الى ايران تركزت في الحبوب تليها المخلفات والنفايات من الصناعة الغذائية "، مضيفة أن "هذه الصادرات نمت بنسبة 88% ما بين 2017 الى 2021".