أكثر من 1.6 مليون برميل صادرات العراق النفطية للأردن خلال 5 أشهر

شفق نيوز- بغداد/الأردن

بلغت صادرات النفط العراقي إلى الأردن خلال خمسة أشهر من العام من الحالي 2025 أكثر من 1.6 مليون برميل.

وذكرت "سومو" في احصائية نشرتها على موقعها واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "صادرات النفط العراقي الى الأردن خلال شهري كانون الثاني، وشباط، واذار ونيسان وايار سجلت مليونا و 649 الفاً و 316 برميلا منخفضا بنسبة 10.39 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت الصادرات فيها مليونا و 840 ألفا و 591 برميلا".

واشارت الى ان "الصادرات النفطية للأردن لشهر كانون الثاني بلغت 309 آلاف و980 برميلا لترتفع في شهر شباط/فبراير لتصل الى 419 ألفا و 946 برميلا، لتنخفض في آذار الى 309 آلاف و 765 برميلا، فيما بلغت في شهر نيسان 299 ألفا و 819 برميلا، و لترتفع في شهر أيار إلى 309 آلاف و906 برميلا".

واتفق الأردن مع العراق في شهر آب/أغسطس من العام 2023 على رفع الاستيراد من 10 الاف شهريا الى 15 ألف برميل ليرتفع الكمية بذلك من 300 ألف برميل إلى 450 ألف برميل، أي ما يغطي حوالي 10 في المائة من احتياجات الأردن من النفط الخام.