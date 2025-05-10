أكثر من 1.5 مليار دولار قيمة صادرات العراق النفطية الى تركيا

شفق نيوز/ بلغت قيمة الصادرات العراقية النفطية الى تركيا أكثر من 1.5 مليار دولار لعام 2024.

ووفقا للبيانات والاحصائيات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز ان صادرات العراق النفطية الى تركيا بلغت قيمتها مليارا و 649 مليونا و947 ألف دولار، فيما بلغت كميات هذه الصادرات 4 ملايين و625 الفاً و 466 طنا .

وتشير البيانات إلى أن النمو السنوي لهذه الصادرات خلال أربع سنوات بلغت 82% وان هذه الحصة تمثل 2% من صادرات العراق من النفط إلى دول العالم.

وطبقا لتلك الاحصاءات، فإن الزيوت البترولية والزيوت المشتقة من المعادن القطرانية شكل معظم هذه الصادرات بقيمة مالية بلغت مليارا و 240 مليونا و 296 دولارا، فيما بلغت قيمة فحم البترول، وبتومين البترول، وغاز البترول 409 ملايين و 651 ألف دولار.