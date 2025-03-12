أكثر من 1% .. أسعار خامي البصرة تنخفض مع ارتفاع النفط عالمياً

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، اليوم الأربعاء، لأكثر من 1٪ على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 74 سنتا بما يعادل 1.9% ليصل إلى 67.24 دولارا، وانخفضت أسعار خام المتوسط 74 سنتا ايضا بما يعادل 1.04% ليصل الى 70.29 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط مع ضعف الدولار، على الرغم من ارتفاع المخزونات النفط الامريكية.

وسجل خام برنت 70 دولاراً بارتفاع بلغ 44 سنتا وسجل الخام الأمريكي 66.72 دولاراً بارتفاع بلغ 47 سنتا.