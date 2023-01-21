أكثر من نصف مليار دولار مبيعات المركزي العراقي الإجمالية في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من نصف مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الاحد ولغاية الخميس مقدار 591 مليونا و316 الفا و840 دولارا بمعدل يومي بلغ 118 مليونا و263 الفا و368 دولارا مرتفعا بنسبة 63.82% عن الأسبوع الذي سبقه.

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الحالي كان ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 219 مليونا و 978 الفا و 420 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الثلاثاء التي بلغت فيه المبيعات 61 مليونا و582 الفا و784 دولارا.

واشار الى ان المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.