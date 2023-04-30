أكثر من نصفها حوالات خارجية.. المركزي العراقي يبيع نحو 200 مليون دولار بمزاد العملة

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الأحد، نحو 200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 180 مليوناً و272 ألفاً و118 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات، واعتمادات وبواقع 122 مليوناً و972 ألفاً و118 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 57 مليوناً و300 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 17 مصرفاً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 21 مصرفاً، وكان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 223 شركة.