أكثر من مليون بيضة خلال شهر كانون الثاني توصل الديوانية للاكتفاء الذاتي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة، يوم السبت، ارتفاع معدل إنتاج بيض المائدة إلى أكثر من مليون بيضة لشهر كانون الثاني 2021 .

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه " تم انتاج مليون و100 ألف بيضة في مشاريع الديوانية خلال شهر كانون الثاني"، مبينا أن "المحافظة حققت الاكتفاء الذاتي من خلال المشاريع الموجود في المحافظة".

وأضافت أن "عدد مشاريع فروج اللحم العاملة في المحافظة بلغت (56) مشروعا سوقت (137950) من الدجاج وإعداد الافراخ الداخلة إليها (588450) والوزن الحي المسوق منها (206925) طناً"، مشيرة إلى أن "عدد مشاريع المفاقس العاملة (7) مشاريع انتجت (235425) من الافراخ وان عدد البيض المرقد فيها بلغ (1253554)".

واشارت الى ان "هذا النجاح قد تحقق بفضل مشاريع بيض المائدة و فروج اللحم عن طريق التربية بنظام الأقفاص والتربية الارضية والتي ساهمت بسد حاجة السوق المحلية من بيض المائدة ولحوم الدواجن وتحقيق الاكتفاء الذاتي".

وأعلنت وزارة الزراعة العراقية، في 10 كانون الثاني عن منع استيراد مقطعات الدجاج اللاحم لدعم المنتج المحلي، فيما حظرت استيراد البيض منذ عام 2019.