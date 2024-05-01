أكثر من مليون برميل يومياً .. صادرات العراق النفطية للهند خلال شهر

شفق نيوز/ أظهرت بيانات أولية من وكالتي متابعة تدفق التجارة "كبلر وإلس.إي.جي"، أن العراق صدّر أكثر من مليون برميل من النفط يوميا الى الهند خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

ووفقا لتلك البيان، فإن الهند استوردت في نيسان/أبريل مزيدا من النفط الروسي لكن كميات أقل من العراق والسعودية عما استوردته في الشهر السابق.

وتشير البيانات إلى أن روسيا ظلت أكبر مورد للنفط للهند في أبريل تليها العراق والمملكة العربية السعودية.

وأظهرت البيانات أن الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، زادت مشترياتها في أبريل بنسبة 13-17% مقارنة بالأشهر السابقة.

وأظهرت البيانات أن وارداتها النفطية من العراق انخفضت بنسبة %20 مقارنة بالشهر الذي سبقه %.

واحتلت روسيا المرتبة الأولى بالصادرات النفطية إلى الهند بكمية بلغت مليونا و748 ألف برميل يوميا ، تلاها العراق بمليون و23 الف برميل يوميا، وجاءت السعودية ثالثا بصادرات بلغت 627 ألف برميل يوميا.