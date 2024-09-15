أكثر من مليوني طنٍ صادرات العراق من المشتقات النفطية خلال 3 أشهر

شفق نيوز/ أعلنت شركة تسويق النفط "سومو"، تصدير أكثر من مليوني طنٍ من المشتقات النفطية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024.

وقالت "سومو" في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق صدر مليونين و633 ألفا و 928 طنا من المشتقات النفطية اعتبارا من شهر نيسان ولغاية شهر حزيران من عام 2024".

وأضافت الشرطة "العراق صدر زيت الوقود بمقدار مليونين و220 الفا و413 طنا كما صدر مادة النفثا بمقدار 413 الفا و515 طنا"، مبينة ان "العراق لم يصدر أي كمية من مادة الكبريت خلال هذه الفترة".

و النفثا هي مادة وسيطة موجهة إما لصناعة البتروكيماويات (مثل تصنيع الإيثيلين أو إنتاج العطريات) أو لإنتاج البنزين عن طريق الإصلاح أو الأيزومرات داخل المصفاة.