أكثر من مليار و300 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار و300 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد، مقدار 1 مليار و 317 مليونا و 909 آلاف و 482 دولارا بمعدل يومي بلغ 263 مليونا و 581 الفا و 896 دولارا، منخفضا بنسبة 4.29% عما سجل الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ بمعدل يومي 252 مليونا و 281 ألفا و900 دولار.

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 267 مليونا و 823 الفا و 5 دولارات، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الخميس التي بلغت فيه المبيعات 252 مليونا و 171 ألفا و292 دولارا.

واشار الى ان مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الأسبوع الماضي 1 مليار و100 مليون و409 آلاف و 482 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 81% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 207 ملايين و500 ألف دولار .

واوضح ان المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.