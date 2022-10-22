أكثر من مليار و200 مليون دولار مبيعات مزاد المركزي العراقي في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة "الدولار" خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار و200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الاحد ولغاية الخميس مقدار 1 مليار و214 مليوناً و 188 الفاً و628 دولاراً بمعدل يومي بلغ 242 مليوناً و837 الفاً و725 دولاراً مرتفعاً بشكل طفيف بمقدار 3.03% عن الاسبوع الذي سبقه.

وكان أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي ليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 262 مليوناً و 428 ألفاً و587 دولاراً، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الخميس التي بلغت فيه المبيعات 227 مليوناً و608 آلاف و500 دولار.

وذهبت معظم هذه المبيعات على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.