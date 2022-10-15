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أكثر من مليار و200 مليون دولار مبيعات مزاد البنك المركزي في اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-15T10:09:46+0000
أكثر من مليار و200 مليون دولار مبيعات مزاد البنك المركزي في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار و200 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الاحد ولغاية الخميس مقدار 1 مليار و213 مليونا و 807 آلاف و335 دولارا بمعدل يومي بلغ 242 مليونا و761 الفا و467 دولارا، مرتفعا مقدار 2.55% عن الاسبوع الذي سبقه.  

واضاف مراسلنا ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 266 مليونا و50 الفا و62 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الاحد التي بلغت فيه المبيعات 219 مليونا و942 الفا و100 دولار. 

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي  1460 دينارا لكل دولار.

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