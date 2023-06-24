أكثر من مليار و200 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار و200 مليون دولار.
وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد مقدار، 1 مليار و200 مليون و447 الفاً و100 دولار، بمعدل يومي بلغ 256 مليوناً و689 الفاً و420 دولاراً مرتفعاً بنسبة 20.91% عما سجل الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ بمعدل يومي 210 ملايين و145 ألفا و653 دولارا.
وكانت أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي ليوم الاربعاء حيث بلغت فيه 274 مليونا و980 ألفاً و624 دولاراً، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الاحد التي بلغت فيه المبيعات 238 مليونا و9 آلاف و284 دولارا.
كما بلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي 1 مليار و73 مليوناً و970 الفا و100 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 80.5% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 209 ملايين و470 ألف دولار.
واوضح مراسنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.