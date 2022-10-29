أكثر من مليار و150 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي في أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار الأمريكي، خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار و150 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الاحد ولغاية الخميس مقدار 1 مليار و163 مليوناً و146 ألفاً و392 دولاراً بمعدل يومي بلغ 232 مليوناً و629 ألفاً و278 دولاراً، منخفضاً بمقدار 4.2% عن الاسبوع الذي سبقه.

واضاف مراسلنا، أن أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 242 مليوناً و736 الفاً و 583 دولاراً، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الخميس التي بلغت فيه المبيعات 207 ملايين و 217 ألفاً و322 دولاراً.

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.