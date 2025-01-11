أكثر من مليار دولار.. مبيعات مزاد العملة العراقي في 4 أيام

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأيام الأربع من الأسبوع الماضي التي فتح بها المزاد أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 4 أيام التي فتح بها المزاد مليار و 164 مليونا و 440 ألفا و 93 دولارا، بمعدل يومي 291 مليون و110 آلاف و 23 دولارا منخفضا عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ معدل البيع فيه 292 مليونا و 133 مليونا و 684 دولارا .

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 297 مليونا و 78 الف و 208 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيه 286 مليونا و 341 الفا و 575 دولارا.

وبين مراسلنا ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت مليار و 98 مليونا و 890 الفا و 93 دولارا، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 65 مليونا و 650 الف دولارا .

وافتتح البنك مزاده الأسبوع الماضي على مدى أربعة أيام هي الاحد، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس، حيث تعطل الدوام الرسمي يوم الاثنين بمناسبة عيد الجيش.