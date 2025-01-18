أكثر من مليار دولار.. مبيعات المركزي العراقي في 5 أيام

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي في الأيام التي فتح بها المزاد في الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 ايام التي فتح بها المزاد مليار و447 مليونا و 195 الفا و 578 دولارا، بمعدل يومي 289 مليونا و439 الفا و 115 دولارا، منخفضا عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ معدل البيع فيه 291 مليوناً و 133 مليونا و 23 دولارا .

وكانت أعلى مبيعات للدولار يوم الخميس، حيث بلغت المبيعات فيه 294 مليونا و231 الفا و 452 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 286 مليونا و 331 الفا و 579 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليار و 368 مليونا و 245 الفا و 578 دولارا، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 78 مليونا و 950 الف دولار.