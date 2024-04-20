أكثر من مليار دولار مبيعات المركزي العراقي في أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من الدولار الأمريكي في مزاد العملة خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي، ولمدة أسبوع للأيام التي فتح بها المزاد مليار و 354 مليونا و297 الف و 9 دولارات، بمعدل يومي بلغ 193 مليونا و 471 مليون دولار، مرتفعة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ 533 مليونا و978 الفا و265 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 283 مليونا و160 الفا و 3 دولارات، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 261 مليونا و 374 الفا و70 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليار واحد و 263 مليونا و 772 الف دولار بنسبة ارتفاع بلغت 94 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 90 مليونا 525 ألفا دولارا.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.