أكثر من مليار دولار مبيعات المركزي العراقي في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد مقدار، مليار و 50 مليونا و728 الفا و 266 دولارا، بمعدل يومي بلغ 210 ملايين و 145 ألفا و653 دولارا منخفضا بنسبة 0.33% عما سجل الأسبوع الذي سبقة والذي بلغ بمعدل يومي 210 ملايين و 840 ألفا و300 دولار .

وكانت أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي ليوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيه 227 مليونا و 220 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الاثنين التي بلغت فيه المبيعات 201 مليون و771 الفا و781 دولارا.

كما بلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي 890 مليونا و228 الفا و266 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 82% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 160 مليونا و500 ألف دولار.

واوضح مراسنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دينار لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.