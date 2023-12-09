أكثر من مليار دولار مبيعات المركزي العراقي خلال إسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي اكثر من مليار دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمسة ايام التي فتح بها المزاد مليار و48 مليونا و170 الفا و 594 دولارا، بمعدل يومي بلغ 209 ملايين و 634 مليونا 108 دولارات منخفضة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ مليار و 117 مليونا 709 الاف و150 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 219 مليونا و 957 الفا و 731 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 202 مليون و 300 الف و305 دولارات.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت 957 مليونا و 890 الفا و549 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 91% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 90 مليونا 280 ألف دولار.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.