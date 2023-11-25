أكثر من مليار دولار مبيعات المركزي العراقي خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمسة ايام التي فتح بها المزاد مليار و257 مليونا 385 الفا و 826 دولارا، بمعدل يومي بلغ 251 مليونا و 477 مليونا و165 دولارا مرتفعة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ مليار و 143 مليونا و 53 ألفا و503 دولارات.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 236 مليونا و 481 الفا و 971 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 225 مليونا و 287 الفا و25 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت 975 مليونا و611 ألفا و326 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 91% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 91 مليونا 774 ألف و500 دولار.

وأوضح مراسنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.