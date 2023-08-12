أكثر من مليار دولار مبيعات المركزي العراقي خلال اسبوع واحد

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمسة ايام التي فتح بها المزاد ملياراً، و52 مليونا، و124 الفا، و 642 دولارا، بمعدل يومي بلغ 210 ملايين و424 الفا و928 دولارا، منخفضا بنسبة 3.6% عما سجله الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ بمعدل بلغ 218 مليونا 611 الفا و 168 دولار.

وكانت أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 212 مليونا و 397 الفا و 10 دولارات، فيما وكانت اقل المبيعات ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 208 ملايين و123 الفا و963 دولارا.

كما بلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي 891 مليونا و344 الفا و642 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 82% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 160 مليونا و780 ألف دولار.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.