أكثر من مليار دولار مبيعات المركزي العراقي خلال اسبوع واحد

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمسة ايام التي فتح بها المزاد مقدار، مليار و109 ملايين و292 الفا و 145 دولارا، بمعدل يومي بلغ 221 مليونا و858 الفا و429 دولارا، منخفضا بنسبة 3.35% عما سجله الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ بمعدل يومي 229 مليونا و551 الفا و 61 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 231 مليونا و 329 الفا و 202 دولار، فيما بلغت المبيعات ليوم الخميس 215 مليونا و415 الفا و714 دولارا.

كما بلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي 979 مليونا و592 الفا و145 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 86% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 129 مليونا و820 ألفا دولارا.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.