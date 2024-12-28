أكثر من مليار دولار.. مبيعات البنك المركزي العراقي في 4 أيام

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي في الآيام التي فتح بها المزاد خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 4 أيام التي فتح بها المزاد مليار و 67 مليونا و 584 الفا و 729 دولارا، بمعدل يومي بلغ 291 مليونا و 196 مليونا و 182 دولارا، مرتفعا عما سجله الاسبوع الذي سبقه حيث بلغ معدل البيع فيه 289 مليونا و 134 الفا و 990 دولارا.

وافتتح مزاد البنك المركزي أبوابه أيام الأحد، الاثنين، الثلاثاء، والخميس، بعد أن كان مغلقًا خلال العطلات الرسمية الأسبوع الماضي، والتي شملت الجمعة، السبت، والأربعاء.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 296 مليونا و 151 الف و 962 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 284 مليونا و 696 الفا و 947 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليار و67 مليونا و 537 الفا و 979 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 95 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 46 مليونا و 750 الف دولار.