أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي الذي فتح به المزاد أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 ايام التي فتح بها المزاد مليار و 410 ملايين و230 الفا و 782 دولارا، بمعدل يومي بلغ 282 مليونا و46 ألفاً و 156 دولارا، مرتفعا عما سجله الأسبوع الذي سبقه حيث بلغ مليار و 387 مليونا و237 الفاً و 49 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات الدولار اليوم الأحد، حيث بلغت المبيعات فيه 274 مليونا و 868 الفا و 286 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 262 مليونا و 223 الفا و443 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت " مليارا و 361 مليونا و 480 الفا و 782 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 96 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 48 مليونا 750 ألفا دولارا.