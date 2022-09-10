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أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-10T06:35:51+0000
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار الامريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار. 

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها المزاد وابتداء من يوم الاحد ولغاية الخميس مقدار  1 مليار و 150 مليوناً و204 الاف و 624 دولارا بمعدل يومي بلغ 230 مليوناً و40 الفاً و924 دولاراً، منخفضا بمقدار 7.5% عن الاسبوع الذي سبقه. 

واضاف مراسلنا، ان اعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان ليوم الخميس حيث بلغت فيها المبيعات 240 مليوناً و58 الفاً و250 دولاراً، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاثنين التي بلغت فيها المبيعات 201 مليونا و113 الفا و441 دولارا. 

واشار الى ان معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي  1460 دينارا لكل دولار.

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