أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأيام التي فتح بها المزاد في الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 4 ايام التي فتح بها المزاد مليارا و 36 مليونا و 172 الفا و 839 دولارا، بمعدل يومي بلغ 259 مليونا و 43 الفا و 210 دولارا منخفضة عما سجله الاسبوع الذي سبقه حيث بلغ مليارا و 269 مليونا 615 الفاً و 49 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات الدولار هي ليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 263 مليونا و 26 الفا و 598 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 253 مليونا و 928 ألفا و 810 دولارات.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت 994 مليونا و 422 الفا و 839 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 96 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 41 مليونا و 750 الف دولار.