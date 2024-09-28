أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة خلال الايام التي فتح بها المزاد في الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 ايام التي فتح بها المزاد مليارا و 269 مليونا و 615 الفا و 49 دولارا، بمعدل يومي بلغ 253 مليونا و 923 الفا و 9 دولارا مرتفعا عما سجله الأسبوع الذي سبقه حيث بلغ مليارا و 7 ملايين، و 478 الفا و 429 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات الدولار يوم الأحد حيث بلغت المبيعات فيه 260 مليونا و 796 الفا و 77 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 249 مليونا و 309 آلاف و 521 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا و 225 مليونا و 965 الفا و 49 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 96 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 43 مليونا و 650 ألف دولار.