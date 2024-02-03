أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمسة ايام التي فتح بها المزاد مليارا و 57 مليونا و 862 الفا و 31 دولارا، بمعدل يومي بلغ 211 مليونا، و572 مليونا، و406 دولارات، منخفضة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ مليارا، و 76 مليونا، و 381 الفا، و538 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الثلاثاء حيث بلغت فيه 219 مليونا، و 713 الفا، و618 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الاحد وقد بلغت فيه 205 ملايين، و 85 الفا، و841 دولارا.

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واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت 988 مليونا، و 145 الفا، و31 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت 93% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 69 مليونا، و 708 آلاف دولار.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.