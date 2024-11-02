أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأيام التي فتح بها المزاد في الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 أيام التي فتح بها المزاد مليارا و396 مليونا و 679 الفا و657 دولارا، بمعدل يومي بلغ 279 مليونا و 335 الفا و 931 دولارا مرتفعا عما سجله الاسبوع الذي سبقه حيث بلغ مليارا و 338 مليونا 650 الفا و 762 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار يوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 299 مليونا و 165 الفا و 952 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 266 مليونا و 165 ألفا و 952 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا و 349 مليونا و 829 الفا و 657 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 97 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 46 مليونا و850 ألف دولار.