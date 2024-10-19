أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة خلال الأيام التي فتح بها المزاد في الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 ايام التي فتح بها المزاد مليارا و 317 مليونا و 374 الفا و 259 دولارا، بمعدل يومي بلغ 263 مليونا و 474 الفا و 852 دولارا مرتفعه عما سجله الاسبوع الذي سبقه حيث بلغ مليارا و 309 ملايين، و 74 الفا و 838 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات الدولار في اليوم الأحد حيث بلغت المبيعات فيه 270 مليونا و 808 آلاف و 434 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 253 مليونا و 497 الفا و 545 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت " مليارا و 279 مليونا و 724 الفا و 259 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 97 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 37 مليونا و 650 ألف دولار.