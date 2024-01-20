أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمس ايام التي فتح بها المزاد مليارا و 71 مليونا و 42 الفا و 258 دولارا، بمعدل يومي بلغ 214 مليونا و8 ملايين و457 دولارا منخفضة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ مليارا و 90 مليونا و529 الفا و470 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 220 مليونا و 561 الفا و970 دولارا، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 206 ملايين و 303 آلاف و771 دولارا.

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واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت 989 مليونا و 172 الفا و285 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 92% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 81 مليونا 870 ألف دولار.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.