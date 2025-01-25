أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي التي فتح بها المزاد في الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 أيام التي فتح بها المزاد مليارا و 471 ، و مليونا، و 926 الفا، و650 دولارا، بمعدل يومي بلغ 294 مليونا، و 385 الفا، و330 دولارا مرتفعا عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ معدل البيع فيه 289 مليونا و439 ألفا و 115 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار في اليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيها 307 ملايين و 10 آلاف و 836 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيها 281 مليونا و 623 الفا و107 دولارات.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا، و 367 مليونا، و 476 الفا، و650 دولارا، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 104 ملايين، و450 ألف دولار.