أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية، من العملة الصعبة الدولار خلال الأيام التي فتح بها المزاد في الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 ايام التي فتح بها المزاد مليارا و 384 مليونا و 31 الفا و 47 دولارا، بمعدل يومي بلغ 276 مليونا و 806 ملايين و 209 دولارات منخفضة عما سجله الاسبوع الذي سبقه حيث بلغ مليارا و 387 مليونا و 639 مليونا و 901 دولار.

وكانت أعلى مبيعات الدولار في يوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 287 مليونا و 374 الفا و 767 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاثنين حيث بلغت المبيعات فيه 265 مليوناً و 630 الفاً و629 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا و 325 مليونا و 931 الفا و 47 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 96 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 58 مليونا و100 ألف دولار.