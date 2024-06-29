أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال أسبوع التي فتح بها المزاد في الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 4 ايام التي فتح بها المزاد مليارا و105 ملايين و 258 الفا و154 دولارا، بمعدل يومي بلغ 276 مليونا و314 مليونا و 538 دولارا منخفضة عما سجله الأسبوع الذي سبق عطلة العيد حيث بلغ مليارا و 378 مليونا و 885 الفا و 407 دولارات.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 281 مليونا و 804 آلاف و 784 دولارا، فيما وكانت أقل المبيعات ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 273 مليونا و 244 الفا و330 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا، و 005 ملايين، و 048 الفا و154 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت 90 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 100 مليون 210 آلاف دولار.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1310 دنانير لكل دولار، وبيع مبالغ الحوالات الى الخارج 1310 دنانير لكل دولار ، فيما بلغ سعر البيع النقدي 1305 دنانير لكل دولار.