أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمسة ايام التي فتح بها المزاد مليارا و117 مليونا و 709 آلاف و 150 دولارا، بمعدل يومي بلغ 223 مليوناً و541 الفاً و 830 دولارا منخفضة عما سجله الاسبوع الماضي الذي بلغ مليارا و 257 ومليوناً و 385 الفاً و826 دولاراً.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 242 مليونا و 500 الف دولار، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيه 214 مليونا و 257 الفا و520 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي بلغت مليارا و 21 مليونا و619 الفا و150 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 90% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 106 ملايين 530 ألف دولار.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.