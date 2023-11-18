أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمسة ايام التي فتح بها المزاد مليارا و 143 مليونا و 53 الفا و503 دولارات، بمعدل يومي بلغ 228 مليوناً و610 ملايين و 700 دولار مرتفعة عما سجله اسبوع الماضي الذي بلغ ملياراً و 146 مليونا و308 آلاف و 909 دولارات.

وكانت أعلى مبيعات الدولار ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 235 مليونا و 236 الفا و339 دولارا، فيما وكانت اقل المبيعات ليوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيه 221 مليونا و 425 الفا و343 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا و 70 مليونا و513 الفا و693 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 90% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 103 ملايين و 858 ألفا و600 دولار.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.