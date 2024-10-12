أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأيام التي فتح بها المزاد في الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 ايام التي فتح بها المزاد مليارا و 309 ملايين و74 الفا و 838 دولارا، بمعدل يومي بلغ 261 مليونا و 814 الفاً و 876 دولاراً مرتفعة عما سجله الأسبوع الذي سبقه حيث بلغ مليارا و 36 مليونا و 172 الفا و 839 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار في يوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 265 مليونا و549 ألفا و741 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 257 مليونا و 883 ألفا و 86 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا و 254 مليونا و 458 الفا و 363 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 96 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 54 مليونا و 616 ألفا و20 دولارا .