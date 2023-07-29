أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة خمسة أيام التي فتح بها المزاد مليار و113 مليونا و427 الفا و 782 دولارا، بمعدل يومي بلغ 222 مليونا و685 الفا و556 دولارا ، مرتفعا بنسبة 0.2% عما سجله الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ بمعدل بلغ 222 مليونا و445 الفا و 585 دولارا .

وكانت أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 231 مليونا و 347 الفا و 002 دولار، فيما وكانت اقل المبيعات ليوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيه 210 ملايين و884 الفا و357 دولارا.

كما بلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي 813 مليونا و291 الفا و189 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 85% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 118 مليونا و300 ألف دولار.

واوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.