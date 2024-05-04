أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي أكثر من مليار دولار خلال الفترة التي فتح بها المزاد في الأسبوع الماضي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة اسبوع ايام التي فتح بها المزاد مليارا و348 مليونا و235 الفا و 509 دولارات، بمعدل يومي بلغ 276 مليونا و847 مليونا و 19 دولارا منخفضة عما سجلة اسبوع الماضي الذي بلغ مليارا و 354 مليونا 297 الفا و9 دولارات.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 282 مليونا و 624 الفا و 465 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 270 مليونا و 897 الفاً و422 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا و 317 مليونا و 475 الف دولار بنسبة ارتفاع بلغت 95 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 66 مليونا و 760 ألف دولار.

واوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.