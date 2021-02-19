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أكثر من مليار دولار صادرات إيران إلى العراق من معبر حدودي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-19T17:41:30+0000
أكثر من مليار دولار صادرات إيران إلى العراق من معبر حدودي

شفق نيوز/ أعلن روح الله غلامي مدير عام دائرة جمرك محافظة إيلام في إيران يوم الجمعة أن الصادرات من السلع والبضائع إلى العراق عبر معبر مهران الحدودي بلغت 344 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الماضية.

وقال غلامي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية اليوم، إن حجم الصادرات من المعبر بلغت 651 ألف طن، وتشمل مواد البناء، والخضر والفواكه، والمنتجات البلاستيكية، ومواد أخرى متنوعة. 

وأضاف أن حجم الصادرات في العام الماضي بلغت مليونين، و79 ألف طن تم تصديرها إلى العراق من نفس المعبر، مشيرا إلى أن نسبة التصدير ارتفعت هذا العام إلى 24%.

كما ذكر المسؤول الجمركي الإيراني أن "الإيرادات المالية المتحققة العام الماضي من تصدير السلع والبضائع من معبر مهران بلغت مليار ونصف المليار دولار أما هذا العام فقد حققنا ملياراً و182 مليون دولار رغم زيادة نسبة الصادرات وذلك بسبب فرق العملة وتراجع التومان أمام الدولار الأمريكي".

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