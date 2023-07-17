أكثر من مليار دولار حجم التبادل بين العراق وتايلند

شفق نيوز/ أفاد موقع trade map، الذي يوفر خريطة التجارة للدول (الصادرات والواردات)، يوم الاثنين، ببلوغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتايلند أكثر من مليار دولار وذلك خلال عام 2022 الماضي.

وجاء في إحصائية للموقع، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "التبادل التجاري بين العراق وتايلند خلال عام 2022 بلغ 1.014.381 مليار دولار، وشكلت صادرات العراق منها نسبة 5 %".

وأضافت أن "العراق صدر لـ تايلند خلال عام 2022 مقدار 8 سلع بقيمة مالية بلغت 505 الاف دولار، كانت أبرزها الوقود المعدني والزيوت المعدنية بقيمة بلغت 481 الف دولار، كما صدر احجار كريمة بقيمة 12 الف دولار".

وأشارت إلى أن "تايلند صدرت 64 سلع للعراق بقيمة مالية بلغت 1.013.831 مليار دولار كانت أبرزها الحبوب بمقدار 658.913 مليون دولار، المركبات بقيمة 235,620 مليون دولار، والآلات والأجهزة الميكانيكية بقيمة 46,990 مليون دولار".