أكثر من مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق والبرازيل

شفق نيوز/ أفاد موقع "trade map"، الذي يوفر خريطة التجارة للدول من الصادرات والواردات، يوم الثلاثاء، ببلوغ حجم التبادل التجاري بين العراق والبرازيل نحو 1.257.056 مليار دولار خلال العام الماضي.

وجاء في إحصائية للموقع، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "التبادل التجاري بين العراق والبرازيل بلغ خلال العام 2023 مليارا و 257 مليونا و56 الف دولار، شكلت صادرات العراق منها نسبة 1.7%".

وأضاف أن "العراق صدر للبرازيل خلال العام الماضي سلعة واحدة فقط شملت الوقود المعدني والزيوت المعدنية بقيمة مالية بلغت 2.394 مليون دولار".

وأشار إلى أن "البرازيل صدرت 56 سلعة للعراق بقيمة مالية بلغت 1.254.662 مليار دولار كانت أبرزها السكريات والحلويات بمبلغ 477.600 مليون دولار، والبذور الزيتية والفواكه بقيمة مالية 351.500 مليونا، و اللحوم و أحشاؤها الصالحة للأكل بقيمة 313.700 مليون دولار".