أكثر من مليار دولار .. العراق يستورد احجاراً كريمةً من تركيا

شفق نيوز/ استورد العراق، الاحجار الكريمة من تركيا بأكثر من مليار دولار في العام 2024.

ووفقا للإحصاءات التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز فقد بلغت مجمل قيمة الأحجار الكريمة المستوردة من تركيا من قبل العراق ملياراً، و 7 ملايين، و 663 ألف دولار، مشيرة الى ان النمو السنوي لهذه الاستيرادات بين عام 2020 و2024 بلغت بمقدار 4%.

وبحسب الإحصاءات، فـ"المجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة بلغت قيمتها 995 مليوناً، و930 الف دولار، وبكمية استيرادات بلغت 28 طنا، فيما بلغت استيرادات الذهب بما فيها الذهب المطلي بالبلاتين غير المشغول 8 ملايين، و230 ألف دولار.

واشارت الى ان قيمة استيرادات الفضة بما فيها الفضة المطعمة بالذهب بلغت مليونين و425 ألف دولار، فيما بلغت قيمة استيراد المجوهرات المقلدة مليوناً، و28 ألف دولار، واخرى من مصوغات ثمنية بلغت قيمتها 49 ألف دولار.