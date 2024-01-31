أكثر من مليار دولار.. العراق ثالث أكبر مستورد من تركيا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الأربعاء، أن العراق حل بالمرتبة الثالثة بين الدول الأكثر إستيراداً من تركيا في شهر كانون الاول/ ديسمبر الماضي للعام الماضي، مشيرة الى ارتفاع الصادرات 0.4% وانخفاض الواردات التركية بنسبة 11.0٪ .

وذكرت الهيئة، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "صادرات تركيا لشهر كانون الاول بلغت 23 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.4 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام 2022"، مبينة أن "واردات تركيا في كانون الأول سجلت 29 ملياراً و 39 مليون دولار، بانخفاض 11٪، عن نفس الفترة من عام 2022".

وأضافت أن "العراق جاء ثالثا في صادرات تركيا لدول العالم خلال شهر كانون الأول، بقيمة مليار و 254 مليون دولار، في حين كانت ألمانيا هي الدولة الشريك الرئيسي للصادرات بمليار و 679 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الامريكية ثانيا بمليار و 314 مليون دولار، ومن ثم المملكة المتحدة رابعا بمليار و 217 مليون دولار، وجاءت إيطاليا خامسا بمليار و22 ملايين دولار"، مبينة أن "نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات بلغت 28.2٪ في كانون الأول للعام الماضي 2023".

ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.