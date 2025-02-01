أكثر من مليار خلال أسبوع .. المركزي العراقي يواصل مبيعاته القياسية للدولار

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الصعبة الأمريكي أكثر من مليار دولار خلال الأيام التي فتح بها المزاد في الأسبوع الماضي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 4 ايام التي فتح بها المزاد مليارا و 166 مليونا و 384 الفا و 363 دولارا، بمعدل يومي 291 مليونا و 596 الفا و 90 دولارا، مرتفعا عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ معدل البيع فيه 294 مليونا و 385 الفا و 330 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات الدولار هي في يوم الثلاثاء الماضي حيث بلغت المبيعات فيه 299 مليونا و950 الفا و 287 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 283 مليونا و 18 الفا و 598 دولارا.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت مليارا و 95 مليونا و 234 الفا و 363 دولارا، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 71 مليون و 150 الف دولار .