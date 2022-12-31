أكثر من ملياري دولار مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي خلال شهر

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من مزاد العملة الصعبة خلال شهر كانون الاول الحالي أكثر من ملياري دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر كانون الاول الحالي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي ملياري و409 ملايين، و116 الفا و218 دولارا، وبمعدل بلغ 120 مليونا، و455 الفا، و 810 دولارات يوميا.

واضاف ان مبيعات البنك الكلية انخفضت خلال كانون الأول عن باقي الأشهر السابقة جاء نتيجة انخفاض مبيعاته من الدولار إلى أقل من 150 مليون دولار لتصل في بعض الأيام لأقل من 60 مليون دولار.

واشار مراسلنا الى ان هذه المبيعات توزعت ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، وما بين البيع النقدي للمصارف فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، اضافة الى البيع النقدي 1460 دينارا عراقيا لكل دولار.