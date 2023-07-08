أكثر من ملياريّ دولار صادرات ايران غير نفطية للعراق خلال 3 شهور

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "طهران تايمز" الايرانية الصادرة بالانكليزية، يوم السبت، ان ادارة الجمارك الايرانية اعلنت عن تصدير سلعاً غير نفطية بقيمة 2.3 مليار دولار الى العراق خلال ثلاثة اشهر.

واشار التقرير الايراني الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، الى ان العراق كان ثاني اكبر وجهة متلقية للسلع غير النفطية خلال فترة الشهور الثلاثة الاولى من السنة التقويمية الايرانية الحالية (21 اذار/ مارس - 21 حزيران/ حزيران).

ونقل التقرير عن مسؤول في منظمة ترويج التجارة الايرانية، قوله ان قيمة صادرات ايران الى العراق، نمت بنسبة 15% خلال السنة الايرانية الماضية 1401 (المنتهية في 20 اذار/ مارس الماضي).

وبحسب المدير العام لمكتب منظمة ترويج التجارة الايرانية لدول غرب اسيا فرزاد بيلتان، فإن البيانات الصادرة عن ادارة الجمارك، تظهر ان ايران صدرت سلعاً تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار الى جارها العراقي خلال العام السابق.

وبعدما لفت المسؤول الايراني الى ان العراق يعتبر احد الشركاء الاستراتيجيين لايران في مجال التجارة الخارجية وخاصة في مجال الصادرات، اعطى تقديرات لقيمة الواردات الايرانية من العراق بنحو 200 مليون دولار في العام الماضي.

واشار التقرير الى ان ايران والعراق حددا هدفا بتجاريتهما السنوية بقيمة 20 مليار دولار. ونقل التقرير عن رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة يحيى الاسحاق ان رجال الاعمال والسلطات في كلا البلدين عازمون على انجاز هذا الهدف.

وبحسب الاسحاق فإن ايران والعراق اتفقا "على تطوير العلاقات وتغيير الاوضاع النقدية والمصرفية لكي تعمل البنوك المركزية في البلدين على تخفيف الوضع الحالي وحل المشكلات"، مشيرا الى ان الادارة الحاليلة للرئيس الايراني ابراهيم رئيسي تظهر اهتماما كبيرا بتوسيع وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول المجاورة.