أكثر من ملياري دولار .. تراجع احتياطيات العراق من العملة الصعبة في شهر

شفق نيوز - بغداد

أعلن البنك المركزي، اليوم السبت، انخفاض احتياطياته من العملة الأجنبية إلى أكثر من ملياري دولار مع نهاية شهر تموز/يوليو الماضي.

وقال البنك في احصائية رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي بلغت لغاية 31 من تموز من العام الحالي 94.714 مليار دولار ما يعادل 123.128 ترليون دينار عراقي منخفضة بمقدار 2.305 مليار دولار عن شهر حزيران/يونيو الماضي التي بلغت فيها الاحتياطيات 97.019 مليار دولار أو ما يعادل 126.125 تريليون دينار" .

وأضاف ان "هذه الاحتياطيات انخفضت أيضا عن شهر أيار/مايو الماضي التي بلغت 96.799 مليار دولار بما يعادل 125.839 تريليون دينار".

واشار البنك الى أن "هذه الاحتياطيات انخفضت عن العام الماضي 2024 التي كانت قد بلغت 100.276 مليار دولار او ما يعادل 130.347 تريليون دينار، و منخفضة عن العام 2023 التي بلغت فيها الاحتياطيات 111.736 مليار دولار او ما يعادل 145.257 تريليون دينار" .